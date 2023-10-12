الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مصر دائمًا وأبدًا فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنّي أود أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقًيا وتظل كرامته مصونة، ورايته عالية خفاقة بين الأمم.

وتابع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، "أوجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض واضحة بعبارات لا تحتمل تأويلًا أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرق العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع.. حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدًَا".

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