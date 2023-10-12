تمثال الرئيس الراحل السادات يزين عرض حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة من نص خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد حرب أكتوبر، الذي ألقاه أمام مجلس الشعب في 16 أكتوبر من عام 1973.

وفي الكلمة الخالدة للرئيس الراحل محمد أنور السادات قال فيها: "وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلًا بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقه ومرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآماله".

وأعقبت كلمة الرئيس أنور السادات، بطل الحرب والسلام، أثناء الاحتفالية، نصبًا تذكاريًا للرئيس أنور السادات يسير داخل أرض العرض، مصحوبًا بأغنية "عاش اللي قال".