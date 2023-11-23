الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزب الحرية المصري ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالقليوبية

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسى بالقليوبية

انطلق منذ قليل، مؤتمر حزب الحرية المصرى لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بنادي شباب طوخ بمحافظة القليوبية، بقيادة النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحزب بالقليوبية، وعدد من القيادات بالمحافظة، والكئات من أبناء القليوبية.

بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عصام عياد أمين حزب الحرية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تحتاج أيام متواصلة للحديث عنها، لكن يكفيه أنه حافظ علي كيان الدولة وجميع مصر من الضغوط الخارجية، وداخليا قضي علي العشوائيات ووفر الأمن والأمان لمصر، وأطلق المشروع القومي "حياة كريمة" وهو مشروع قومي عمل علي توفير حياة كريمة لأبناء مصر بقرى الريف المصري.

 فيديو تسجيلي حول فترة ما قبل ثورة 25 يناير وفترة حكم الإخوان
 


كما استعرض المؤتمر فيديو تسجيلي حول الفترة الماضية ما قبل ثورة 25 يناير، وفترة حكم جماعة الأخوان المسلمون الإرهابية، ثم انطلاق ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وانطلاق مسيرة البناء والتنمية والانجازات الكبيرة بكلفة القطاعات المختلفة، زراعيا وصناعيا واقتصاديا وغيرها من المشروعات التنموية.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر الدولة الوحيدة التي واجهت حملات ممنهجة للتشكيك في إنجازات الجمهورية الجديدة عبر حزمة من ترويج الأكاذيب وهو ما يتطلب من المصريين أن يدركوا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتطلب منا جميعا الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات الخارجية وخاصة أنها تأتي في ظروف غير مسبوقة تمر بها منطقة بأسرها للحفاظ على الأمن المصري.

وبدوره، قال الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالقليوبية، إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل ورسالة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأن الشعب المصري يقدر حجم الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأن هذا الموقف هو بمثابة دعوة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز لمصرنا الغالية.

الحرية المصري الانتخابات الرئاسية محافظة القليوبية مؤتمر انتخابي المشاركة السياسية

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