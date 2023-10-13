الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن القليوبية يعقد لقاء تنظيميا استعدادا لانتخابات الرئاسة

مستقبل وطن يعقد لقاء
مستقبل وطن يعقد لقاء تنظيميا استعدادا لإنتخابات الرئاسة

عقد حزب مستقبل وطن، أمانة القليوبية، اجتماعا تنظيميا لأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية على مستوى المحافظة استعدادا لانتخابات الرئاسة بحضور النائب عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركزية، والنائب مصطفى النفيلي أمين تنظيم المحافظة.

وأكد النائب عاطف ناصر أن الحزب يضع على أولوياته المبادرات والخدمات الجماهيرية الضرورية وذلك للمساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين وحتى يكون الحزب جزءًا من الحل للكثير من الاحتياجات الضرورية والخدمات للمصريين، مشددًا على أهمية دور الوحدات الحزبية وضرورة العمل على تنويع الفعاليات والأنشطة لتستهدف مختلف الفئات.

كما أشار النائب أحمد بدوي، إلى دور السوشيال ميديا ودورها في الترويج للشائعات المغرضة والتي تهدف لهدم الوطن وتدمير الحياة الاجتماعية لبعض المواطنين، مشيرا إلى أن البعض يريد توصيل حالة من الإحباط لجيل الشباب بالكامل، لافتا إلى أنه من المفارقات  بسبب تلك الشائعات المغرضة، أن يكون جيل الآباء أكثر اقتناعا بالانجازات القومية، من الشباب أنفسهم، والتي تقام جميعها من أجلهم وأجل مستقبلهم، وهو الأمر الذي يجب أن يتم تغييره.

وأكد أمين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  أن الدولة شهدت مشروعات تنموية وخدمية فى شتى المجالات داخل القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية ساهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتى شملت انشاء طرق جديدة وكبارى سهلت على المسافرين وأصحاب السيارات فى إنهاء مصالحهم والذهاب إلى أعمالهم فى أقل وقت بعدما كان يضيع نصف الوقت فى الطريق بسبب الزحام وتكدس السيارات. 

وأضاف أن مشروع حياة كريمة داخل القرى غير من وجه الحياة فى المحافظات التى كانت تعانى من الإهمال والتهميش فى السنوات السابقة حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

مستقبل وطن محافظة القليوبية انتخابات رئاسية الوحدات الحزبية توعية المواطنين

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