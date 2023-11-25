السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الحرية المصرى" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مؤتمر حزب الحرية
مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية

نظم حزب الحرية المصري، اليوم السبت، بالإسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، تحت عنوان "حملة مسيرة ومسار.. من أجل التنمية والاستقرار".

جاء ذلك بحضور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب، هاني التركي، الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع
ولفيف من ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وذوي الهمم بالمحافظة.

تحدت ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم  العديد من الإنجازات التي لا يمكن لأحد إنكارها، وعلى رأسها تحقيق الأمن والأمان على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي شهدتها مصر، ومن أهمها مشروع حياة كريمة، وتطوير العشوائيات بالمدن والقرى لتوفير حياة آدمية للمواطنين.

وأوضح النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري يساند دولته وعلى درجة كبيرة من الوعي، داعيًا الشعب المصري بمختلف فئاته بالنزول خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل  لنكون صورة مشرفة للعالم كله.

وأشاد هاني التركي، الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، بجهود الرئيس السيسي ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ورفض التهجير القسري لأهالي غزة خارج حدود الدولة الفلسطينية، أو إلى أراضي سيناء، مؤكدًا حفاظه على الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية وأهالي فلسطين الذي لم يتركهم حتى كللت مجهوداته بدخول المساعدات الإنسانية والتواصل للهدنة.

مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية

مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية
مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية
مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية
مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية
مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية
مؤتمر حزب الحرية المصري بالإسكندرية
حزب الحرية المصري مؤتمر جماهيري المرشح الرئاسي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 أجل التنمية والاستقرار

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