الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حاشد بالإسكندرية
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالمدينة الشبابية بأبي قير، تحت عنوان "حبيب المصريين" لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من أهالي الإسكندرية وشبابها وممثلي القوى السياسية.

وشارك بالمؤتمر أعضاء من القوى السياسية ونواب برلماني النواب والشيوخ وجمعيات المجتمع المدني وممثلين من الأزهر الشريف والكنسية المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع السكندري.


جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب رزق راغب ضيف الله أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حاتم متولي نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، وعبد الحليم علام نقيب المحاميين، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزة بالإسكندرية.

وشهد مقر  المؤتمر حضور الآلاف من مؤيدي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واللذين رفعوا صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والإعلام المصرية، مرددين الهتافات والأغاني الوطنية لدعم مرشحهم الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما تجمع أعداد كبيرة من الشباب والأهالي مرددين الهتافات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على دقات الطبول والتصفيق أمام اللافتات الداعمة للمرشح الرئاسي.

مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
مؤتمر حاشد بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حزب مستقبل وطن مؤتمر ا جماهيري ا حبيب المصريين المدينة الشبابية اهالي الأسكندرية

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