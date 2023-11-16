الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تلتقى قيادات "مستقبل وطن" بالإسكندرية

من لقاء الحملة قيادات
من لقاء الحملة قيادات الحزب

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور السيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة وأعضاء هيئة مكتب الحملة، وفدا من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية.

وثمن المستشار محمود فوزي جهود حزب مستقبل وطن ودعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحزب له قاعدة شعبية كبيرة وأغلبية كبيرة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، أن هناك توجيها من المرشح الرئاسي بتقليل أوجه انفاق الدعاية الانتخابية وتوجيه كافة الجهات والأفراد، الذين يريدون التبرع للحملة بالتبرع للمؤسسات الأهلية المصرية على رأسها حياة كريمة وذلك لإغاثة أشقائنا في فلسطين خصوصًا في  قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التكاتف والتنسيق بين كافة الجهات ومكاتبها في المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

من جانبه، أكد وفد الحزب أنهم يقومون بالفعل بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الحاشدة لدعوة المواطنين للنزول إلى الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيدين بأن المرشح الرئاسي لم يتخذ من القضية الفلسطينية قضية انتخابية، وثمن الوفد انجازات ومبادرات السيد المرشح الرئاسي في كل مكان في مصر.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية السيسي حزب مستقبل وطن المستشار محمود فوزي

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