أطفال العجوزة يرفعون أعلام مصر فى مؤتمر دعم السيسى

رفع أطفال منطقة العجوزة أياديهم الصغيرة بأعلام مصر خلال حضورهم المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وتفاعل الأطفال مع الأغاني الوطنية بأعلام مصر خلال مشاركتهم في المؤتمر الجماهيري الدعائي لانتخابات 2024.

وبدأ، مساء الإثنين، المؤتمر الجماهيري الداعم للمرشح عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور عدد كبير من قادة ورجال الدولة المصرية وعدد من أعضاء مجلس النواب ومؤيدي المرشح الرئاسي لفترة رئاسية جديدة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل ليكون موعدًا للصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية الذي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

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