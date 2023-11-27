وفد التنسيقية يشارك فى مؤتمر التضامن حول "الاستثمار المجتمعى المؤثر والشراكات الفعالة"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مؤتمر نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان "الاستثمار والشراكات الفعالة"، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

ناقش المؤتمر خلال فعالياته عدد من الموضوعات الهامة، ومنها القضايا التنموية والاجتماعية لوضع رؤية مشتركة بين كافة المؤسسات والشركات المعنية بالعمل التنموي لخلق مساحات من الشراكات الفعالة، والمبادرات التنموية التى تجعل التمويل المجتمعي ذو عائد مستدام يضمن استدامة الأثر ويحوكم آليات استخدامه، مثل إصدار السندات وتأسيس الصناديق التى يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعي، بالإضافة إلى رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة فى تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.

كما تناول المؤتمر مناقشة أهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعى من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المؤسسي للمجتمع المدنى من أجل تعظيم الأثر التنموي وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائب أحمد فتحي، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن السيد، وماهر الفضالي، وخالد مجدى مرشد، وأحمد مسعد زهران، وريم القاضي، أعضاء التنسيقية.