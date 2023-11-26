الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تلتقى عمرو موسي والشوبكي واتحاد طلاب مدارس مصر

جريدة الدستور

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية، عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الشوبكي، واتحاد طلاب مدارس مصر وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة اتحاد الطلاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات الأجيال القادمة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

كما التقت مجموعة العمل كلا من عمرو موسي، والدكتور عمرو الشوبكي، كونهما من أهم الشخصيات العامة المؤثرة وأصحاب خبرة سياسية، بهدف ترجمة خبراتهما في صياغة حلول للتحديات التي تم تقديمها من الهيئات والأحزاب والنقابات الأخرى.

تنسيقية شباب الأحزاب عمرو موسى جامعة الدول العربية الدكتور عمرو الشوبكي الانتخابات الرئاسية

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