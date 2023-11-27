الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قبل عقد الندوة التثقيفية " نعم للمشاركة..خليك إيجابي " ضم الوفد دكتورة غادة  على عضو مجلس النواب ومحمود فيصل  عضو مجلس الشيوخ  ونادر مصطفى عضو مجلس النواب ودكتور أحمد سعيد  ومهندس الاء إلياس  ودكتور  محمود ناجي  ودكتور محمد السيد سالم.

رحب الدكتور أحمد القاصد بضيوف الجامعة وأشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد لأعضاء التنسيقية كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوتا مسموعا، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة فى صنع واتخاذ القرار. 

كما أعرب وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي  تبذلها جامعة المنوفية في النهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة ودورها البارز في تنفيذ المبادرات الرئاسية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والتوعية.

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون والدكتورة نانسي أسعد  المشرف  الأكاديمي  علي جامعة المنوفية الأهلية والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة  وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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