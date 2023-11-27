زراعة المنوفية تستهدف زيادة إنتاجية محصول القمح

تستهدف مديرية الزراعة بالمنوفية تحقيق أكبر نسبة زراعة لمحصول القمح هذا العام لأهمية المحصول الاستراتيجي، ووجهت المديرية بحملات توعوية للمزارعين في الحقول عن طريق المسؤولين عن الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية.

وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تحقيق المستهدف من القمح، واستخدام تقاوي، طبقا للخريطة الصنفية ومتابعة ذلك بالنزول إلى حقول المزارعين على الطبيعة.

ونفذ محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية يرافقه محمد منصور مبارك مدير عام ادارة التعاون الزراعي بالمرورعلي مركزي شبين الكوم -منوف وذلك لمتابعة تنفيذ التعليمات طبقا للخريطة الصنفية لزيادة الانتاجية بمعدل 2 - 2.5 أردب للفدان وتوضيح أن المبلغ 1600 هو سعر استرشادي ضمان للمزارع لا يقل عنه ويخضع السعر لسعر السوق وقت الحصاد.

واجتمع وكيل وزارة الزراعة بالادارة الزراعية بمنوف، بهذا الخصوص في حضور مدير الادارة الزراعية بمنوف، مدير إدارة التعاون بمنوف وتمت مقابلة بعض المزارعين في الحقول لتوضيح المعلومات لهم وحثهم على الزراعة طبقا للخريطة الصنفية وضرورة الالتزام بتحقيق المستهدف لكل مركز من محصول القمح.