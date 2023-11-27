الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 27 حالة تعدٍّ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات  إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم وقوة لجميع مخالفات البناء.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة واصلت جهودها في مجال التصدى لمخالفات البناء بحضور الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركز، وتم التصدى لـ 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت 20 حالة إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وبناء مخالف.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية رصدت حالتي تعدٍّ على أرض زراعية، وتمت الإزالة الفورية وتحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 27 حالة تعدي مخالفات بناء مراكز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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