الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع إحدى الشركات الألمانية آليات اكتشاف المواهب فى مصر

وزير الرياضة مع مسؤل
وزير الرياضة مع مسؤل الشركة الالمانية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إحدى الشركات الألمانية، آليات اكتشاف المواهب في كرة القدم، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول اللقاء الحديث عن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في مجال اكتشاف الموهوبين ومنها كابيتانو والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومشروع "ستارز أوف إيجيبت"، ودور مراكز الشباب، كما تم استعراض ما قامت به الشركة في المملكة العربية السعودية كأحد النماذج لسابقة أعمال الشركة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقرى فى مختلف الأعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواة للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.

وأشار "صبحي" إلى أن تلك المشروعات القومية تعمل على تعزيز جهود الحكومة في اكتشاف وتطوير المواهب المصرية المتميزة في مختلف المجالات، وسبل تحسين وتطوير عملية اكتشاف المواهب في مصر، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في هذا المجال، بجانب التركيز على أهمية توفير بيئة مناسبة وفرص تدريبية للشباب الموهوب في كرة القدم، بهدف تطوير قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وجدد تأكيده على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والرياضية لتحقيق أفضل النتائج في اكتشاف المواهب ودعمها، واستخدام أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في هذا الصدد، مشيرًا إلى استهداف نحو مليون موهبة في كرة القدم من خلال هذا التعاون.

ولفت وزير الرياضة إلى سعي الوزارة نحو توفير الدعم اللازم للمواهب الشابة وتمكينها من تحقيق طموحاتها وتطوير قدراتها، مشيرًا إلى أن هذه المجهودات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والإبداع وبناء جيل مصري قادر على تحقيق التفوق في مختلف المجالات، وتعزيز عملية اكتشاف المواهب وتوفير الفرص المناسبة لتطويرها واستثمارها في بناء مستقبل مشرق للشباب المصري وتعزيز التميز في مجال الرياضة.

حضر اللقاء الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية، ومصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وهشام طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول، ومنة الشربيني نائب رئيس مجلس الإدارة.

صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ستارز أوف إيجيبت موهبة في كرة القدم

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