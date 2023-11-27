الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزيرا الرياضة والتربية والتعليم يشهدان ختام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

ختام البطولة العربية
ختام البطولة العربية للمدارس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ختام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية  والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ورئيس الاتحاد العربي والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ورؤساء الوفود المشاركة.

ختام البطولة العربية للمدارس 

وحضر الوزيران صبحي وحجازي المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي سلطنة عمان ولبنان، ونجح منتخب سلطنة عمان المدرسي في حصد لقب البطولة العربية المدرسية بعد الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، سجله  اللاعب سليمان بن أحمد المحروقي.

 

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3، واحتل منتخب ليبيا المركز الرابع.

ختام البطولة العربية للمدارس 

وعلى مستوى منافسات البنات، حصل منتخب المغرب على لقب البطولة، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

 

وعقب نهاية المباراة النهائية حضر صبحي وحجازي مراسم تسليم كأس البطولة للمنتخبين الفائزين، والتقط المشاركون الصور التذكارية بعد نهاية المنافسات.

 

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ختام البطولة العربية للمدارس 

والمنتخبات التي شاركت في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

 

وحرص وزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم على متابعة المباراة النهائية وحفل الختام للبطولة  العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة.

ختام البطولة العربية للمدارس 


من جانب اخر أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق، نادين الحمامى لقب بطولة فرنسا الدولية للاسكواش بعد الفوز فى النهائى على بطلة فرنسا المصنفة الأولي


وأثني الوزير علي فوز رنا إسماعيل تفوز بلقب بطولة ماديرا الدولية للاسكواش بالبرتغال بعد الفوز على بطلة ماليزيا المصنفة الاول على البطولة بنتيجة 3/1، وكذلك فوز مصطفى السيرتى يفوز بلقب البطولة رجال بعد تغلبه على بطل البرتغال بنتيجة 3/1. 

 

 

مصر الوزيران صبحي وحجازي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة إيمان محمد حسن

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارات ضخمة فى مطار حرير العسكرى بمحافظة أربيل العراقية

عاجل.. إعلام عبرى: تقديرات سائدة فى إسرائيل بتمديد الهدنة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟