وزيرا الرياضة والتربية والتعليم يشهدان ختام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ختام البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ورئيس الاتحاد العربي والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ورؤساء الوفود المشاركة.

ختام البطولة العربية للمدارس

وحضر الوزيران صبحي وحجازي المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي سلطنة عمان ولبنان، ونجح منتخب سلطنة عمان المدرسي في حصد لقب البطولة العربية المدرسية بعد الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، سجله اللاعب سليمان بن أحمد المحروقي.

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3، واحتل منتخب ليبيا المركز الرابع.

ختام البطولة العربية للمدارس

وعلى مستوى منافسات البنات، حصل منتخب المغرب على لقب البطولة، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني.

وعقب نهاية المباراة النهائية حضر صبحي وحجازي مراسم تسليم كأس البطولة للمنتخبين الفائزين، والتقط المشاركون الصور التذكارية بعد نهاية المنافسات.

شارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ختام البطولة العربية للمدارس

والمنتخبات التي شاركت في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

وحرص وزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم على متابعة المباراة النهائية وحفل الختام للبطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة.

ختام البطولة العربية للمدارس



من جانب اخر أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق، نادين الحمامى لقب بطولة فرنسا الدولية للاسكواش بعد الفوز فى النهائى على بطلة فرنسا المصنفة الأولي



وأثني الوزير علي فوز رنا إسماعيل تفوز بلقب بطولة ماديرا الدولية للاسكواش بالبرتغال بعد الفوز على بطلة ماليزيا المصنفة الاول على البطولة بنتيجة 3/1، وكذلك فوز مصطفى السيرتى يفوز بلقب البطولة رجال بعد تغلبه على بطل البرتغال بنتيجة 3/1.