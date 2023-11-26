الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقى سكرتير الاتحاد الإفريقى "كاف"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي سكرتير الكاف

التقي مساء اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينجو، لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء مقر جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه طبقًا لتوجيه ودعم الدولة المصرية لمقر "كاف" بجمهورية مصر العربية ودعم القيادة السياسية والحكومة المصرية يتم استبدال مقر "كاف" فى 6 أكتوبر بمقر جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مع التأكيد أن مصر دولة المقر وهي قبلة إفريقيا.

وأضاف أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق خطط "كاف" من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الإفريقية، مشيدًا بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الإفريقية فى الآونة الأخيرة. 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المقر الجديد للاتحاد الإفريقي والمزمع إقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولى بصفة خاصة اهتمامًا كبيرًا بالرياضة الإفريقية وتطويرها.

كما تم الاتفاق على إبرام وثيقة ثلاثية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية الجديدة مالكة الأرض الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتى تتولى تنفيذ وإنشاء المقر الجديد للاتحاد.

وزارة وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي

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