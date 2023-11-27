وزير خارجية الأردن: "نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.. لكن هل تلتزم تل أبيب؟"

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن على إسرائيل إدراك أن السلام مع جيرانها ليس تنازلًا لأحد، مردفًا: "لا أحد يقدم خدمة باختيار السلام، نريد السلام لكلا الشعبين، نريد السلام حتى يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش دون إذلال الاحتلال أو الخوف على الأمن".

وأضاف: "دعا الزعماء إلى تخفيف حدة الخطاب والتوقف عن اتهام أولئك الذين يحثون على السلام بأنهم "مناهضون لهذا أو مناهضون لذلك".

وأردف: "أعتقد أن التكلفة المروعة لهذه الحرب تحتم علينا أن نعمل بشكل موحد، وأن نتصرف بوضوح، لوقف الكارثة التي تهدد أمن المنطقة بأكملها، والتي ستكون لها تداعيات ستتجاوز المنطقة إلى جوارنا في أوروبا وفي مكان آخر"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشار إلى أنه في حالة الاتفاق على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لذلك، متسائلًا: "فماذا سنفعل إذا رفضت إسرائيل المشاركة تماما كما ترفض إسرائيل الآن الالتزام بالقانون الدولي؟".

واختتم: "هل سنستمر في تقديم الكلام عن حل الدولتين؟ أم أننا سنجتمع متحدين ونقول: علينا أن نوقف هذا الصراع؟".