الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأردن: إسرائيل أخقفت فى التزامها بالسلام

أيمن الصفدى
أيمن الصفدى

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على جرائم الحرب في فلسطين خاصة بـقطاع غزة، قائلًا: "إسرائيل أخقفت في التزامتها نحو السلام"، مشيرًا إلى أننا مستمرون في العمل علة وقف الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتنعقد النسخة الثامنة من المنتدى الاقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة، وتباين في مواقف الدول الاعضاء البالغ عددها 43- ومن بينهم فلسطين وإسرائيل- من الحرب الدموية التي يشهدها قطاع غزة، إلا أنها تعد في الوقت ذاته فرصة هامة لتبادل وجهات النظر إزاء المشهد المعقد بقطاع غزة والدفع نحو تعزير التعاون الإقليمي والجهود الرامية إلى الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وكان من المفترض أن يتم التركيز خلال نسخة هذا العام من المنتدى على الاحتفاء بمرور خمسة عشر عامًا على تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى مشروعات التكامل الاقليمي، والإنجازات التي تحققت منذ انطلاق الاتحاد، إلا أن الحرب التي تلت أحداث السابع من أكتوبر المنصرم قد فرضت نفسها على جدول أعمال الاجتماع الأورومتوسطي ليتم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

ويحضر اجتماع وزراء الخارجية الأورومتوسطيين- الذي يعقد في ضيافة "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ممثلًا عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي سوف تعرض مخرجات وقرارات القمة العربية- الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى المشاركة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين- غزة والمنطقة".

فلسطين غزة إسرائيل تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين

مواد متعلقة

رئيس بعثة حقوق الإنسان: واشنطن لم تضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فى غزة

الأردن: لن يُسمح لإسرائيل لن بإرغام الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم

لمناقشة تطورات أوضاع غزة.. وزير الخارجية يشارك بالمنتدى الوزارى الثامن للاتحاد من أجل المتوسط

الرئاسة الفلسطينية عن تصريحات مالية إسرائيل: الاحتلال يحتجز أموالنا ويستخدمها لسرقة أراضينا

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المجر لبحث الأوضاع فى قطاع غزة

شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد فى جنين بالضفة الغربية

خبير علاقات دولية: مصر رمانة الميزان فى المنطقة ومفتاح الأمن والاستقرار

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟