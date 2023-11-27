الأردن: إسرائيل أخقفت فى التزامها بالسلام

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على جرائم الحرب في فلسطين خاصة بـقطاع غزة، قائلًا: "إسرائيل أخقفت في التزامتها نحو السلام"، مشيرًا إلى أننا مستمرون في العمل علة وقف الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتنعقد النسخة الثامنة من المنتدى الاقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة، وتباين في مواقف الدول الاعضاء البالغ عددها 43- ومن بينهم فلسطين وإسرائيل- من الحرب الدموية التي يشهدها قطاع غزة، إلا أنها تعد في الوقت ذاته فرصة هامة لتبادل وجهات النظر إزاء المشهد المعقد بقطاع غزة والدفع نحو تعزير التعاون الإقليمي والجهود الرامية إلى الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وكان من المفترض أن يتم التركيز خلال نسخة هذا العام من المنتدى على الاحتفاء بمرور خمسة عشر عامًا على تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى مشروعات التكامل الاقليمي، والإنجازات التي تحققت منذ انطلاق الاتحاد، إلا أن الحرب التي تلت أحداث السابع من أكتوبر المنصرم قد فرضت نفسها على جدول أعمال الاجتماع الأورومتوسطي ليتم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

ويحضر اجتماع وزراء الخارجية الأورومتوسطيين- الذي يعقد في ضيافة "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ممثلًا عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي سوف تعرض مخرجات وقرارات القمة العربية- الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى المشاركة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين- غزة والمنطقة".