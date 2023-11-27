الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس بعثة حقوق الإنسان: واشنطن لم تضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فى غزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة لم تمارس ضغطًا فعليًا على إسرائيل لوقف جرائمها بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك مساحة كبيرة لإدانة ما يحدث في قطاع غزة، وأن حجم الأحداث في القطاع غير مقبول، ولا يُمكن لأحد أن يقبل هذه الأنواع من الجرائم.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كما نعمل على تنفيذ آليات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة.

ولفت إلى أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر وقطر تقودان مسارًا دبلوماسيًا بشأن التهدئة في قطاع غزة.

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