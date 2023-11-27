الأردن: لن يُسمح لإسرائيل لن بإرغام الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأحداث على الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة، غير قانونية وغير إنسانية.

وأضاف "الصفدي"، خلال كلمته في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، أن الجرائم الدموية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي لا يمكن أن يبرر، مشيرًا إلى أن "العالم العربي والإسلامي أدان قتل المدنيين الاسرائيلين في السابع من أكتوبر ولكن بقدر الألم الكبير ودرجة الغضب، فلا يُمكن أن يجعل قتل حوالي أكثر من 15 ألف فلسطيني برئ بينهم 6000 طفل، ولا يُمكن أن يكون هذا مقبولاً.

وأضاف أن هذا الاعتداء يجب أن يتوقف، فإن الصمت اتجاه ما يحدث يجب أن ينتهي، والأسلحة التي تشعل هذا الحرب يجب ألّا تتدفق، والموقف السياسي التي تستغلها اسرائيل للاستمرار بسفك الدماء يجب أن تتغير، منوهًا بأن جرائم الحرب لا يمكن ولا يجب أن تكون طبيعية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن اسرائيل لا يمكن ان تكون فوق القانون وعلينا جميعا العمل من اجل ضمان الهدنة التي من المفترض أن تنتهي اليوم، والسماح بوقف إطلاق النار فوري ودائم، وحصول قطاع غزة علي كافة المؤن الإنسانية التي بحاجة ماسة اليها، خاصة المنظمة الأممية قادرة على عملها بدون إعاقة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن اسرائيل يجب ان تعرف بانها لن يسمح لها بإرغام الفلسطينيين للخروج من أراضيهم والنازحين في غزة سيعودون إلى منازلهم التي أعاد بناءها.