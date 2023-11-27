الرئاسة الفلسطينية عن تصريحات مالية إسرائيل: الاحتلال يحتجز أموالنا ويستخدمها لسرقة أراضينا

علّق نبيل أبوردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في تعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

تعميق الاستعمار فى الأرض الفلسطينية

وقال، في تصريحات نشرتها وكالة فلسطين الرسمية، إن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بتخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف "أبوردينة" أن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية، محذرًا من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى دولة الاحتلال.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستعمار المدان دوليا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334.