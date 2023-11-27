حطم اليأس والاكتئاب.. "علي عوض" بطل من نوع خاص في كفر الشيخ

استطاع علي محمد عوض ابن محافظة كفر الشيخ، كتابة اسمه بأحرف من نور بين أبطال ذوي الهمم على مستوى المحافظة في المجال الرياضي، بعد حصوله على ألقاب رياضية كبيرة في فترة وجيزة، ولعل ما يميز علي عن بقية أقرانه قصته الباعثة للتحدي والصبر والصمود في مواجهة مصاعب الحياة.

كان علي شابا يتحرك بشكل طبيعي مفعم بالحيوية مثل بقية الشباب وفجأة منذ 7 سبع سنوات تعرض لإصابة بشلل رباعي أثناء ممارسته رياضة السباحة على أحد الشواطئ بسبب حادث أفقده القدرة على الحركة مرة أخرى وأصبح قعيدا على كرسي متحرك لبقية حياته حسبما أخبره الأطباء.

يقول "علي": بعد تلك الحادثة حدث لي انهيار عصبي وأصبح مستقبلي غامض بل أصبت باكتئاب حاد بعد علمي أنني لن أتحرك مرة أخري على قدمي، ولكن والدتي انتبهت لذلك وعملت على الفور على دعمي بكل قوة وإخراجي من حالة الاكتئاب وجعلتني أبدأ من جديد والضحكة أصبحت لا تفارق وجهي حتي اليوم، فبعد أن كنت أعشق رياضة الجمباز وأنا غير مصاب، بعد الإصابة وجهتني والدتي لرياضة أخري تناسب إعاقتي وهي تنس الطاولة وتفوقت فيها وحققت ألقاب متقدمة فيها.

وتابع "علي" خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور": “رغم كل الظروف والصعوبات قدرت بفضل الله أكون لاعب تنس طاوله، حيث حصلت على 2 ميدالية برونزية مركز ثالث جمهورية ناشئين ٢٠٢١، كما حصلت على 2 ميدالية فضية مركز ثاني جمهورية ناشئين ٢٠٢٢ و2023، كما شاركت في ماراثون للكرسي المتحرك تبع وزارة الشباب والرياضة وجريت 50 كيلو يعني 50 ألف متر بالكرسي”.

كما شاركت أيضا في ماراثون للكرسي المتحرك تبع نادي الرحاب باسم الحركة بركة وأخدت مركز ثالث، وشاركت في بطولة الدارتس وهذه هي أول مرة تحصل في مصر لذوي الهمم، كما حصلت على ٢ برونزية فردي وفرق في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبي بالاسماعيليه في شهر يوليو الماضي.