الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم مباريات اليوم الثاني من دوري كرة القدم بقرى "حياة كريمة" في كفر الشيخ

المباريات
المباريات

استقبل ملعب الحلافى بكفر الشيخ، مباريات اليوم الثانى من دورى خماسى كرة القدم بقرى «حياه كريمة» بين فرق "أبو منيسى والرملة وزهران والخادمية" تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

  • وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يكشف تفاصيل المباريات

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز الخادمية على ابو منيسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفوز الخادمية على الرملة بهدفين نظيفين وفوز فريق ابو منيسى على زهران بستة أهداف مقابل لا شيء ليصبح فريق الخادمية اول المجموعة، مضيفًا أن دورى حياة كريمة يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة " كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، الحامول" يشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024.

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  • تفاصيل الفرق اللاعبين

جرت مباريات اليوم الإثنين بحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ومصطفى عامر مدير إدارة شباب سيدى غازي وتم تسليم التشيرتات الرياضية على اللاعبين، مباريات الدوري من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعب أساسى و2 احتياطي ومدرب  وتقسم الفرق إلى أربعة مجموعات ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.

وتكثف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أنشطتها في القري المحرومة رياضيا في مختلف الأنحاء 

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