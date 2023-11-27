الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مالك مصنع حلوى دون ترخيص بالقاهرة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، بالإضافة لإدارته المصنع دون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشف البيان الأمني العُثور بداخل المصنع على 2،550 طن مواد غذائية، عسل جلوكوز، نشا، لبن بودرة، شوكولاتة قوالب 1،050  طن دقيق – كمية من زيت الطعام.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما الجرائم التموينية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة المرج وزارة الداخلية

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