الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى: نراعى التوازن فى كل المواد الإغاثية المرسلة إلى غزة

مساعدات
مساعدات

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني، إن الدولة المصرية لم تتأخر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، ومناصرتهم ليس وليد اللحظة، ولكن القيادة السياسية والمجتمع المدني وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رسخت مبادئ الإنسانية في التعامل مع الأزمة، وحفظ محددات الأمن القومي.

وأضاف سيف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز، أن التحالف الوطني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق يوم الخميس الماضي أكبر قافلة مساعدات إلى أهالى غزة، تتضمن 500 ناقلة، وتحتوى على 8 آلاف طن ما بين مواد غذائية وطبية، ومستحضرات للأطفال، ومستخدمات خاصة بالعمليات، لتخفيف الأزمة على أهالينا في قطاع غزة. 

ملحمة إنسانية فى تقديم المساعدات لغــزة

وأوضح عضو التحالف الوطني، أنه حتى أمس دخل قطاع غزة، حوالي 160 ناقلة من المساعدات الإغاثية والوقود، بسب أن الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، دمرت الكثير من البنية التحتية وتوقفت المستشفيات عن العمل تمامًا بسبب نقص فى الوقود، فكان من المهم مراعاة أن يكون هناك توازن في كل المواد المرسلة إلى غزة.

 

عضو التحالف الوطني الدولة المصرية الفلسطينين أكبر قافلة مساعدات 500 ناقلة الوقود

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