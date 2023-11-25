السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 340 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات

قال هشام عبدالتواب، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، إن شاحنات المساعدات لا تزال مصطفة على الطريق أمام بوابة معبر رفح البري وجاهزة للدخول.

وأضاف موفد "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أنه من المتوقع دخول 340 شاحنة عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، ويتم تفتيشها قبل دخول القطاع، وبالأمس دخل حوالي 200 شاحنة ومعظم هذه المساعدات مصرية. 

دخول مساعدات جديدة إلى غـزة

وتابع مراسل الفضائية، أن معبر رفح لم يُغلق أبدًا طيلة الأيام الماضية، ومنذ السابع من أكتوبر، على الرغم من قصفه 4 مرات، وأي تعطيل كان من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن دخل حوالي 7 شاحنات للوقود، منها 3 شاحنات محملة بالسولار، و4 شاحنات محملة بغاز الطهي، وضمن هذه الهدنة متوقعًا أن يدخل 150 لترًا يوميًا من السولار إلى قطاع غزة.

اكسترا نيوز شاحنات المساعدات 340 شاحنة معبر رفح

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