الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس زراعة النواب يكشف أسباب ارتفاع سعر السكر فى الأسواق

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3،2 مليون طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

ضرورة تفعيل الرقابة

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

مراجعة خطة توزيع سلعة السكر

وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل على ضبط المنظومة والوقوف على ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلى السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.

النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري السكر الإكتفاء الذاتي الرقابة

مواد متعلقة

برلمانية: اتصدمت من ارتفاع كيلو السكر في الأسواق

بعد أزمة السكر.. رئيس حزب التجمع يطالب "التموين" بضرورة ضبط الأسواق (فيديو)

وزير التموين: مهلة 10 أيام لإعادة انضباط أسعار السكر قبل اللجوء لـ"الوزراء"

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟