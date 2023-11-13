تفاصيل خطة عمل لجنة الزراعة بالبرلمان في دور الانعقاد الرابع

استكملت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وتبلورت فعاليات الاجتماع في استعراض رؤية النواب لأهم الموضوعات التي تم إدراجها ضمن خطة عمل اللجنة بالدور الانعقاد الحالي وهي:

1. دراسة الجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من القطن تتلاءم مع المتغيرات المناخية وندرة المياه، وذات إنتاجية عالية ومواصفات تصنيعية تتلاءم مع حجم الصادرات المصرية من القطن.

2. إعداد خريطة زراعية لزراعة محصول الأرز بالمحافظات يراعى فيها طبيعة التربة ودرجة ملوحتها ويتم تحديثها وفقًا للمستجدات تحقيقًا للصالح العام.

3. التعرف على خطة التوسع في زراعة محصول البطاطس بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة والمشكلات التي تعرقل استيراد تقاوي بطاطس عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض خاصة مرض العفن البنى، واتاحتها للزراع بأسعار مناسبة مع دراسة أسباب تراجع المساحات المنزرعة بها في الفترة الماضية مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالأسواق المصرية.

4. دراسة سُبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية (عباد الشمس – فول الصويا) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية وتوفير مستلزمات صناعة الأعلاف الحيوانية.

5. المتابعة المستمرة لمشكلات زراع محصولي قصب وبنجر السكر لكونهما المحصولين الرئيسيين لإنتاج سلعة السكر في مصر.

6. تفعيل دور الجمعيات التعاونية في خدمة الزراع وتفعيل الكارت الذكي للفلاح.

7. تفعيل دور المراكز البحثية التابعة لوزارة الموارد المائية والري وكذلك التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

8. تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم علي زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالأراضي الجديدة.

9. التعرف على معوقات تصدير الحاصلات الزراعية وأسباب تراجع دور الارشاد الزراعي في النهوض بالمحاصيل التصديرية.

10.دراسة أسباب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة وعدم توافرها في ذروة مواسم الزراعة بما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية.