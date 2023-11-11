السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس زراعة النواب: مبادرة "إيد بإيد".. لمستقبل الوطن تحقق أهداف حياة كريمة

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن "مبادرة إيد بإيد.. لمستقبل الوطن" التي انطلقت اليوم من محافظة الدقهلية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم الدعم والمساندة للمواطن المصري البسيط، مشيرًا إلى أنها مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وأشار الحصري في تصريحات له اليوم، إلى أن ذلك الدور الوطنى هو واجب على كل مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أيضًا، تجاه المواطن البسيط، في تلك المرحلة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية عالميًا.

المبادرة تدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهز العرائس  بالدقهلية


وثمن الحصري، قيام المبادرة بدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس بالدقهلية، حيث تم تقديم مساعدات زواج لعدد 100 عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلي توزيع مواد غذائية وسلع تموينية على آلاف الأسر من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي وبحضور محافظ الدقهلية أيمن مختار، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، علاء فاروق، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من القيادات التنفيذية وقيادات البنك الزراعي.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مثل تلك المبادرات تخفف حدة التحديات الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية وتساندهم وتدعمهم في مواجهتها.

ودعا هشام الحصري، باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق مثل تلك المبادرات في الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة المستفيدين ونشر فكر وثقافة المساندة الاجتماعية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعي.
 

النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري مستقبل الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه

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