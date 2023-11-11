السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يتابع تشغيل عدد من مشروعات حياة كريمة بالفيوم

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى قرية الريان، التابعة لمركز يوسف الصديق، المُستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات المبادرة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من مسئولي المحافظة والقائمين على المبادرة بمحافظة الفيوم.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالقرية بتفقد لوحة توزيع كهرباء الريان، حيث استمع إلى شرح من المهندس محمد صابر، مدير التشغيل بشركة كهرباء مصر الوسطى، الذي أوضح أن المشروع يشمل إنشاءً جديدًا للوحة توزيع كهرباء بالقرية لزيادة ودعم والتحكم بالقدرات الكهربائية بالقرية والقرى المحيطة، وتقام على مساحة 1400 م2.

وأضاف مدير التشغيل بالشركة أن هذه اللوحة تمثل مصدر التغذية لمحطة محولات غرب الفيوم، وتم الانتهاء منها وجارٍ تسليمها لبدء التشغيل، وتخدم 3 وحدات محلية، هي: الريان، والحامولي، وجزء من الوحدة المحلية للشواشنة، بإجمالي 6 قرى بتوابعها، هي: قرى الريان، والمقرانى، ورواق، والخوجات، وشعلان، والحامولى، بالإضافة إلى تغذية جميع محطات المياه والصرف الصحى والخدمات والمشروعات بالمنطقة، وتبلغ القدرة التصميمية للوحة التحكم 20 م ف ا، بجهد تشغيل 11 ك. ف، وتضم  15 خلية، تضمن لها كفاءة العمل والتشغيل.

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالحامولي

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الريان، حيث تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالحامولي، واستمع إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول معدلات العمل بالمحطة، تمهيدًا للانتهاء منها.

وأوضح رئيس الهيئة أن المحطة مقامة على مساحة 10 أفدنة، وتعمل بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة في قرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، وتشمل المحطة الجاري تنفيذها، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة الضواغط، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار، وتستهدف الوصول من خلال توسعاتها لطاقة 15 ألف م3/ يوم، وخدمة نحو 120 ألف نسمة مستقبلًا.

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وأثناء مروره بالقرية، استمع رئيس الوزراء لشرح عن موقف تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الريان، حيث أوضح محافظ الفيوم أنه تم الانتهاء من المشروع وجارٍ التسليم لبدء التشغيل، ويشمل المشروع إحلال وتجديد المبنى الإداري بمساحة 150 مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ ملعب خماسي بإجمالي مساحة 525 م2، ويخدم 19 ألف نسمة. 

الجهاز المركزي للتعمير رئيس مجلس الوزراء المركز الخدمي الطبي المركز الخدمي الطبي الجديد بقرية الريان تجهيز المركز الخدمى

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