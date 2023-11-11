مدبولى يوجه بضرورة التحقق من استمرار البيع بالأسعار المعلنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة الفيوم، وذلك ضمن جولته التي قام بها، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال جولته، كل من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ونائب المحافظ الدكتور محمد عماد.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة "خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسة"، والتأكد من وصول آثارها للمواطنين في مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء حِرص الحكومة على توافُر السلع، لا سيما الأساسية، بمختلف الأسواق بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المبادرة على النحو المُتفق عليه.

فيما قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة "خفض أسعار السلع الغذائية" في المنافذ والسلاسل التجارية التي أعلنت عن توافر السلع التي شملتها المبادرة؛ حرصًا على مكافحة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

بدوره، أشار وزير التنمية المحلية إلى إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء المبادرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح تلك المبادرة وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين بأسعار تنافسية.

أسعار مُخفضة بنسب تتراوح بين 10 و30%

من جانبه، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تنظيم المعرض بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والغرفة التجارية بالفيوم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بصدد مبادرة "خفض أسعار السلع".. مؤكدًا توافُر جميع سلع المبادرة بالمعرض مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الجبنة البيضاء، الألبان، الدواجن، واللحوم، وكذلك جميع السلع التي تحتاجها الأسرة بأسعار مُخفضة بنسب تتراوح بين 10 و30%؜، مشيرًا إلى أن كل تلك السلع متوافرة بكميات كبيرة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العارضين أكد خلاله ضرورة استمرار المبادرة بنفس الأسعار، موجهًا بضرورة أن تتحقق فرق التفتيش بصورة دورية من استمرار البيع بالأسعار المعلنة.