برلمانية: اتصدمت من ارتفاع كيلو السكر في الأسواق

علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب،علي ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المحلية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الأيام الماضية وحتى الأن تمر الأسواق بأزمة كبيرة في السكر وارتفاع أسعاره بسبب احتكار العديد من التجار للسكر لرفع سعره.

وأضافت أنها تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب حول ارتفاع أسعار السكر، متابعة الناس بقت بتشكي من أسعار السكر والناس بتقولي كيلو السكر وصلت في الشارع لـ50 جنيهًا.

وأشارت إلى أن ظاهرة الاحتكار رجعت للشارع مرة أخرى وهناك جشع من التجار لتحقيق مكاسب طائلة ويجب تفعيل الضبطية القضائية لمحاسبة هؤلاء التجار الذين يمارسون الاحتكار في الأسواق.

وطالبت بتكثيف الحملات التموينية للأماكن التي تحتكر السكر وإخراج المخزون وعرضة للأسواق بالسعر المناسب ومحاسبة كل التجار المحتكرين.

وتابعت: "اتصدمت لما نزلت الشارع والناس قالت لي إن كيلو السكر وصل 50 جنيهًا ومش لاقينه".