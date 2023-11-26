برلماني: هناك أزمة سكر في كل مكان وسعر الكيلو وصل إلى 52 جنيها

علق النائب على دسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المحلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أزمة سكر في كل مكان ووصل سعر الكيلو إلى 52 جنيها، مضيفًا أنه يرفض التسعيرة الجبرية على السلعة بعد تصريحات وزير التموين للتجار وارتفاع سعر الكليو.

وأكد أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر، مشددا على أن الأزمة بسبب جشع التجار.

وأشار النائب إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها والأفضل العرض والطلب، موضحا أن تغير سعر الصرف أدي إلى زيادة التكلفة على السكر.

وتابع، أنه طالما هناك أزمة فلماذا الانتظار، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

وشدد على أنه لابد من اتخاذ إجراء فوري لمواجهة أزمة السكر، لافتا إلى أن الأزمة من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.