اليوم| ‏"CBC" تعرض فيلم "من الرؤية للإنجاز".. قصة وطن يقدر العلم

تعرض قناة "CBC"، اليوم الإثنين، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في التعليم" عن قصة وطن يقدر العلم، وكيف استثمرت الدولة المصرية في التعليم خلال عشر سنوات من عمر الجمهورية الجديدة، وذلك في تمام الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرًا.

تفاصيل فيلم "من الرؤية للإنجاز"

يوثق الفيلم مراحل تنفيذ الدولة المصرية خطتها لتطوير منظومة التعليم وفقًا لرؤية مصر2030، واستحداث مسارات تعليم جديدة تناسب متطلبات سوق العمل في التعليم الفني والتعليم الجامعي.

كيف حظي التعليم باهتمام القيادة السياسية

يروي ضيوف الفيلم كيف حظي التعليم باهتمام القيادة السياسية واعتباره أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميًا وفقًا للمعايير العالمية ذات الصلة، بالإضافة إلى نتائج إنشاء مسارات التعليم الجديد وتأثيرها على سوق العمل ومستقبل الصناعة المصرية.

تردد قناة سي بي سي العامة 2023 على النايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

تردد: 11785

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تعرف على خطوات ضبط قناة سي بي سي 2023 على النايل سات

هناك عدة خطوات لابد من اتباعها فى حالة الرغبة فى ضبط تردد قناة سى بى سى 2023 على القمر الصناعى نايل سات وهى كالتالى:

- استخدام الريموت كنترول والضغط على زر موافق

- الضغط على كلمة " تركيب" من القائمة الرئيسية

- اختيار إضافة قناة، ثم اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.