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تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 وموعد التسجيل وشروط القبول

ضباط متخصصين حربية
ضباط متخصصين حربية

زاد البحث عن رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 وذلك عقب تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة البكالوريوس والمؤهلات العليا ( إناث، ذكور) كضباط متخصصين في الأكاديمية والكليات العكسرية.

رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023

فعلت الأكاديمية العكسرية المصرية رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) للمؤهلات العليا وحاملي درجة البكالوريوس والليسانس وفقا للشروط التالية:-

  • أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له بشرط القيد بالسن.
  • أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي بتقدير جيد فأعلى.
  • ألا يزيد السن في 1 يناير 2024 عن 26 سنة.
  • ستكون مدة الدراسة عام دراسي يمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
  • أن يكون الطالب مصري ومن ابوين مصريين.
  • ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
  • أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.
  • ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العكسرية لعدم اللياقة الطبية.
  • إلا يقل طول الطالب عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.

رابط تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والشروط العامة

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موعد تقديم ضباط متخصصين حربية 2023

تستقبل الأكاديمية العكسرية المصرية بيانات حملة البكالوريوس والمؤهلات العليا من الراغبين في التقديم في دفعة الضباط المتخصصين بالكلية الحربية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع من خلال لللينك السابق ذكره في التقرير وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء البموافق 15 نوفمبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023.

على أن يتم موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023 وحتى يوم 30 نوفمبر 2023.

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لينك موقع تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة للذكور والإناث

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التخصصيات المطلوبة للتقديم في ضباط متخصصين حربية 2023

جاءت التخصصيات المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية من حملة البكالوريوس والمؤهلات العليا كما يلي:-

  • كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
  • كلية العلوم تخصص (كيمياء، كيمياء مزدوجة، كيمياء حيوية، فيزياء، بيولوجي، بحار).
  • كلية لغات إنجليزية.
  • كلية حقوق.
  • كلية تجارة.
  • كلية زراعة.
  • كلية تربية رياضية.
  • كلية علم نفس واجتماع.
  • كلية الإعلام.
  • كلية فنون جميلة.
  • كلية تربية موسيقية.

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تفاصيل التقديم في الضباط المتخصصين حربية 

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