بتروتريد تفتتح مركز خدمة عملاء جديد بنادي ضباط الحرس الجمهوري

افتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، اليوم، مركز خدمة عملاء متكامل بنادي ضباط الحرس الجمهوري بحضور حامد هميمي نائب رئيس شركة والمشرف على شئون مناطق القاهرة الكبرى.

بتروتريد تفتتح مركز خدمة عملاء جديد بـ”نادي ضباط الحرس الجمهوري"

ياتي هذا استكمالًا لجهود الشركة في نشر مراكز خدمة العملاء الخارجية في الأندية والشركات والمصالح الحكومية ، تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة نشر وسائل التحول الرقمي وتيسير الخدمات المُقدمة للعملاء.