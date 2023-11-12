الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتروتريد تفتتح مركز خدمة عملاء جديد بنادي ضباط الحرس الجمهوري

الدكتور وسيم وهدان
الدكتور وسيم وهدان

افتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، اليوم، مركز خدمة عملاء متكامل بنادي ضباط الحرس الجمهوري بحضور حامد هميمي نائب رئيس شركة والمشرف على شئون مناطق القاهرة الكبرى.

بتروتريد تفتتح مركز خدمة عملاء جديد بـ”نادي ضباط الحرس الجمهوري"

ياتي هذا استكمالًا لجهود الشركة في نشر مراكز خدمة العملاء الخارجية في الأندية والشركات والمصالح الحكومية ، تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة نشر وسائل التحول الرقمي وتيسير الخدمات المُقدمة للعملاء.

الدكتور وسيم وهدان نادي ضباط الحرس الجمهوري ضباط الحرس الجمهوري بتروتريد المهندس طارق الم لا وزير البترول البترول

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