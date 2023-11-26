الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو التحالف الوطنى يرصد استمرار الجهود فى تقديم المساعدات لقطاع غزة (فيديو)

محمود فؤاد، عضو التحالف
محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق أكبر قافلة للتحالف الوطني يوم الخميس الماضي، وضمت 557 شاحنة، ووصلت إلى معبر رفح وبدأت في الدخول إلى قطاع غزة.

وأضاف فؤاد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا سنشهد دخول 200 شاحنة يوميًا سواء للتحالف الوطني أو المؤسسات الأهلية أو الهلال الأحمر المصري، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم في استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

التنسيق مع الجهات المعنية لدخول المعبر

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لدخول المعبر، موجهًا الشكر لجهود الدولة المصرية على الترتيب والتنظيم لدخول المساعدات عبر المعبر.

ولفت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن 86% من المساعدات التي دخلت إلى غزة جميعها مصرية، منها 78% من المساعدات كانت من قبل التحالف الوطني، معقبًا: "المصريون دائمًا بخير، وكل الناس عندها شعور عام بتقديم المساعدة".

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