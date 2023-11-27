أخبار فاتتك| إيلون ماسك يلتقي رئيس إسرائيل والأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ميدياما

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك”.

بعد اتهامات معاداة السامية.. إيلون ماسك يلتقى رئيس إسرائيل

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أنه سيلتقي اليوم الإثنين، بالملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك.

وقال هرتسوج، إنه سيؤكد في لقائه بماسك على "ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت"، حسبما نقلت "رويترز".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تقارير غانية: الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ميدياما

أفادت تقارير صحفية غانية، أن النادي الأهلي يراقب الغاني جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

وكان المهاجم الغاني قد ظهر بشكل مميز للغاية في مباراة الأهلي وميدياما في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل اليوم الإثنين، بأن السلطات الأمريكية أعلنت عن هويات الشبان الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق النار في ولاية فيرمونت، وتؤكد أن أحدهم حالته حرجة بينما استقرت حالتا الشابين الآخرين.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

يحرص محبين الدواجن وعشاقها مع صباح كل يوم شراء احتياجاتهم من مأكل لتجهيز وجبة الغذاء فيكثر التساؤل عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الفراخ ببورصة الدواجن اليوم تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية والمحلات وبورصة الدواجن.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من حاكم فيرمونت الأمريكية على تعرض 3 فلسطينيين لإطلاق نار

قال حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية، فيل سكوت، أمس الأحد، إن إطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في بيرلينجتون يعتبر مأساة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا