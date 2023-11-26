الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل: الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما، أمس، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

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رضا سليم يبدأ تدريباته التأهيلية بعد جراحة الترقوة

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق، أمس، على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

«بيبو» يكلف الجهاز الطبي بمتابعة «قندوسي» والاطمئنان على إصابته

كلف خالد بيبو، مدير الكرة، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بثلاثية في شباك ميدياما

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وسجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 66 و75 و88.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط ليتساوى مع شباب بلوزداد في الصدارة.

الاهلى سموحة دوري نايل رضا سليم مباراة الأهلي وسموحة

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