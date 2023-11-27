تقارير غانية: الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ميدياما

أفادت تقارير صحفية غانية، أن النادي الأهلي يراقب الغاني جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

وكان المهاجم الغاني قد ظهر بشكل مميز للغاية في مباراة الأهلي وميدياما في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "غانا سوكر نت"، أن الأهلي أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم ميدياما البالغ من العمر 23 عاما، وذلك بعد تألقه في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم السبت.

وكشفت الصحيفة الغانية، أن الأهلي انضم إلى بيراميدز وماميلودي صن داونز المهتمان بضمه خلال الفترة المقبلة.

وقدم مهاجم ميدياما مستوى رائعا مع فريقه في الموسم الماضي، ليقوده للفوز بلقب الدوري الغاني، بعدما سجل 12 هدفا في 18 مباراة، ما أدى لانضمامه لمنتخب غانا، منذ معسكر شهر سبتمبر الماضي كما تواجد في المعسكر الغاني خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

اقرأ أيضا.. دورى نايل: ألف ألف ا اف يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

على صعيد آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه مساء الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما، أمس، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق، أمس، على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

