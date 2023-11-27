الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير غانية: الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ميدياما

جوناثان سواه مهاجم
جوناثان سواه مهاجم ميدياما

أفادت تقارير صحفية غانية، أن النادي الأهلي يراقب الغاني جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر.

 

وكان المهاجم الغاني قد ظهر بشكل مميز للغاية في مباراة الأهلي وميدياما في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

 

 

وذكرت صحيفة "غانا سوكر نت"، أن الأهلي أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم ميدياما البالغ من العمر 23 عاما، وذلك بعد تألقه في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم السبت.

 

وكشفت الصحيفة الغانية، أن الأهلي انضم إلى بيراميدز وماميلودي صن داونز المهتمان بضمه خلال الفترة المقبلة.

وقدم مهاجم ميدياما مستوى رائعا مع فريقه في الموسم الماضي، ليقوده للفوز بلقب الدوري الغاني، بعدما سجل 12 هدفا في 18 مباراة، ما أدى لانضمامه لمنتخب غانا، منذ معسكر شهر سبتمبر الماضي كما تواجد في المعسكر الغاني خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

اقرأ أيضا.. دورى نايل: ألف ألف ا اف يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

على صعيد آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه مساء الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما، أمس، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق، أمس، على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 

الاهلى مباراة الأهلي و ميدياما الغاني ميدياما الغاني جوناثان سواه دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

دورى نايل: الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

بعد تحديد موعد السفر ..خالد مرتجي يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

عاجل.. رويترز: سفينة أمريكية استجابت لاستغاثة ناقلة احتجزت قبالة عدن

عاجل.. انفجارات ضخمة فى مطار حرير العسكرى بمحافظة أربيل العراقية

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟