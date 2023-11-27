الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق من حاكم فيرمونت الأمريكية على تعرض 3 فلسطينيين لإطلاق نار

إطلاق نار
إطلاق نار

قال حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية، فيل سكوت، أمس الأحد، إن إطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في بيرلينجتون يعتبر مأساة.

وأوضح سكوت، أنه "يجب عدم السماح لهذا الحادث بالتحريض على المزيد من الكراهية أو الانقسام".

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بحادث إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية، أدى إلى إصابة ثلاثة طلبة فلسطينيين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين بأشد العبارات جريمة إطلاق النار البشعة التي تعرض لها هشام عورتاني وتحسين أحمد وكنان عبد الحميد، أثناء خروجهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بين البليغة والمتوسطة".

وأضاف البيان: "تطالب الوزارة السلطات الأمريكية المختصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم واعتقاله والتحقيق معه ومحاسبته".

وتم إطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين في مدينة برلنجتونج، بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقًا في الأمر، وفقًا لما ذكرته شبكة WPTZ الإخبارية التابعة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن الشبان الفلسطينيين الثلاثة طلاب في جامعة ييل وجامعات أمريكية أخرى.

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