عاجل.. انفجارات ضخمة فى مطار حرير العسكرى بمحافظة أربيل العراقية

أفادت مصادر محلية، بسماع دويّ انفجار كبير في مطار حرير العسكري بمحافظة أربيل، تبعه تصاعد دخان من المكان.

وقالت مصادر عراقية، إنه في تمام الساعة 10:40 من مساء الأحد، سمع دوي شبيه بصوت انفجار، وشبت النار بالمكان لدقائق.

وقال شاهد عيان في حرير، يسكن قرب المطار العسكري في الناحية التابعة لأربيل، للشبكة إنهم سمعوا صوت طائرات مسيرة لوهلة ثم تبعه صوت انفجار قوي.

وتواصل ما تعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، بشن هجمات متتالية على "القواعد الأمريكية" في سوريا والعراق، وتقول أنها "دعما للفلسطينيين في غزة، وردًا على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل"، وحتى الآن قد تعرضت القوات الأمريكية لـ66 هجوما منذ الـ17 أكتوبر الماضي، بحسب البنتاجون.