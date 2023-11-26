الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بـ200 مليون جنيه

قوات الداخلية
قوات الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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