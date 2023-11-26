"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بـ200 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.