الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قيادى بحزب حماة الوطن: الشعب المصرى مصطف بكامله خلف القيادة السياسية

اللواء طارق بركات،
اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال

قال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، إن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يأتى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، ولمواجهة التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا ودوليًا.

_ حكمة القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي

ولفت رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن إلى حكمة الرئيس السيسي وقدرته على تحقيق السلام، مؤكدًا أن الشعب المصري بكامله مصطف خلف القيادة السياسية، فعلينا جميعًا الخروج لانتخابات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

_ المؤتمر الحاشد لدعم وتأييد الرئيس السيسى 

وعقدت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا على كورنيش مدينة مرسى مطروح، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

بمشاركة ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأمانات النوعية، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استكمال مسيرة البناء حزب حماة الوطن مطروح

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