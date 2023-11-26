الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات مكثفة لانطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب حماة وطن بمطروح لدعم وتأييد السيسي

استعدادات
استعدادات

يستعد حزب حماة الوطن أمانة، محافظة مطروح، لعقد المؤتمر الجماهيرى الحاشد التي تنظمه أمانة "محافظة مطروح " مساء اليوم الأحد، على كورنيش مدينة مرسي مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر القادم، بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي.

_ المؤتمر الجماهيرى الحاشد

وقال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن الحزب انهي كافة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الجماهيرى الحاشد، علي كورنيش مدينة مرسي مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر القادم، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وأوضح أن ياتى ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس المدينة، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، واللواء سعيد زيدان مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والدكتورة سوزي سمير مستشار المواطنة لرئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والامناء المساعدين وأمناء الامانات النوعية وأهالي مطروح وأعضاء الحزب، والوحدات الحزبية، والعمد والمشايخ والعواقل، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

_ إنجازات الرئيس السيسي 

واشار إلى أن يستعرض المؤتمر الجماهيري الحاشد بمطروح إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات الخدمية وتسليط الضوء علي المشروعات العملاقة على ارض مصر ومطروح، وجهود الدولة المصرية في القضايا الهامة ابرازها معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى ربوع مصر.

وأكد  يدعو المؤتمر الحشاد الجماهيري إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات في ١١ و١٢و١٣ ديسمبر القادم، لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة رقم ١ رمز النجمة، لكي يشاهد العالم صورة المصريين بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يأتي ذلك في إطار تنظيم حزب حماة الوطن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة الجماهيرية بمحافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية.

حزب حماة الوطن محافظة مطروح المؤتمر الجماهيرى دعم المرشح عبدالفتاح السيسي مطروح

مواد متعلقة

بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

"حماة الوطن" بمطروح ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي غدا

الدفع بـ 4 أتوبيسات جديدة لنقل الركاب من مطروح إلى المحافظات الأخرى

محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ

محافظ مطروح يلتقي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

رياح محملة بالأتربة تضرب مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 6 فى حادث تصادم بطريق مطروح السلوم

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب "تروسيكل" فى الضبعة

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس