استعدادات مكثفة لانطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب حماة وطن بمطروح لدعم وتأييد السيسي

يستعد حزب حماة الوطن أمانة، محافظة مطروح، لعقد المؤتمر الجماهيرى الحاشد التي تنظمه أمانة "محافظة مطروح " مساء اليوم الأحد، على كورنيش مدينة مرسي مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر القادم، بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي.

_ المؤتمر الجماهيرى الحاشد

وقال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بأن الحزب انهي كافة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الجماهيرى الحاشد، علي كورنيش مدينة مرسي مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر القادم، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وأوضح أن ياتى ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس المدينة، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، واللواء سعيد زيدان مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والدكتورة سوزي سمير مستشار المواطنة لرئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والامناء المساعدين وأمناء الامانات النوعية وأهالي مطروح وأعضاء الحزب، والوحدات الحزبية، والعمد والمشايخ والعواقل، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

_ إنجازات الرئيس السيسي

واشار إلى أن يستعرض المؤتمر الجماهيري الحاشد بمطروح إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات الخدمية وتسليط الضوء علي المشروعات العملاقة على ارض مصر ومطروح، وجهود الدولة المصرية في القضايا الهامة ابرازها معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى ربوع مصر.

وأكد يدعو المؤتمر الحشاد الجماهيري إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات في ١١ و١٢و١٣ ديسمبر القادم، لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة رقم ١ رمز النجمة، لكي يشاهد العالم صورة المصريين بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يأتي ذلك في إطار تنظيم حزب حماة الوطن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة الجماهيرية بمحافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية.