"حماة الوطن" بمطروح ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي غدا

يستعد حزب حماة الوطن، لعقد مؤتمر جماهيرى حاشد تنظمه أمانة "محافظة مطروح " مساء غدا الأحد، على كورنيش مدينة مرسى مطروح لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر المقبل، بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي.

الاستعداد المكثف للمؤتمر الجماهيري

وعقد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، اجتماعا تنظيميا بأمانة محافظة مطروح للاستعداد المكثف للمؤتمر الجماهيري، بحضور النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء سعيد زيدان مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، وسعيد المغواري أمين التنظيم بالحزب، والامناء المساعدين وأمناء الامانات النوعية.

سلسلة من المؤتمرات الحاشدة

يأتي ذلك في إطار تنظيم حزب حماة الوطن سلسلة من المؤتمرات الحاشدة الجماهيرية بمحافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسيعبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، أحزاب مستقبل وطن، مصر أكتوبر، حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح

حماة الوطن ينظم مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي السيسي بمطروح