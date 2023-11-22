الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المشاركة السياسية واجب وطني".. لقاء توعوي لإعلام مطروح بمجلس العمد والمشايخ

مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، لقاءً إعلاميًا تحت عنوان: "المشاركة السياسية واجب وطني"، بقاعة العمد والمشايخ بمطروح، وبحضور الشيخ عبدالكريم ضيف، نائبًا عن  مجلس العمد والمشايخ، والشيخ محمد زغلول، ممثل الأزهر الشريف بمطروح، والشيخ سامي عبيد، ممثلا عن أوقاف مطروح، والأب كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك ممثلا عن كنائس مطروح، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية والشباب من ابناء المحافظة. 

وأوضح الشيخ عبدالكريم ضيف، أهمية الدور الذي يقدمه المجلس ككيان وطني واجتماعي يحترمه جميع أبناء المحافظة ومدى تعاونه مع الأجهزة التنفيذية ودعم خطوات التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى موقف المجلس الواضح والمؤيد لكل ما تتخذه القيادة السياسية من قرارات وتدابير وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري. 

دعم الدولة المصرية

 وثمَّن الشيخ عبدالكريم، دور أهالي مطروح، حرَّاس البوابة الغربية لمصر في دعم الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إظهار هذا الدور من خلال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بكل قوة لمساندة ودعم الدولة المصرية ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشار عصام جاد الكريم، عضو البرنامج الرئاسي بمطروح، إلى موقف الكتلة الشبابية بمطروح والتي وعدت بالمشاركة الإيجابية باللجان الانتخابية مؤكدًا أن الشباب والذي يمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، يقع عليه عبء مسؤولية المشاركة في هذا العرس الانتخابي، لافتًا إلى حجم الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، والتي لابد للشباب أن يكون على قدرٍ كبيرٍ من الوعي؛ لمواجهة تلك التحديات والمشاركة في بناء الوطن.

مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز إعلام مطروح
مركز اعلام مطروح مطروح المشاركة السياسية العمد و المشايخ بمطروح أنزل وشارك صوتك أمانة

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