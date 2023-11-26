الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل إعلام إسرائيلية: حماس لا تزال قوية وجيش الاحتلال خسر الحرب

حماس
حماس

في أعقاب تنفيذ هدنة لمدة أربعة أيام في غزة، امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتقارير التي تفيد بأن حركة حماس ما زالت قوية بعد 49 يومًا من الحرب، كما اعترفت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخسر الحرب في غزة.

وأفاد موقع "ذا كريدل" الآسيوي، بأنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالقضاء على حماس.

حماس تتفوق على الجيش الإسرائيلى

وأوضح الموقع أنه على الرغم من حملة القصف المروعة التي شنتها إسرائيل والعملية البرية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد أن حماس ما زالت تسيطر على المعركة في غزة.

وتابع أنه بعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في قطاع غزة، قالت القناة 12، الناطقة بالعبرية، إنه في 25 نوفمبر "يجب على كل من هو في عجلة من أمره لرؤية نهاية حركة حماس أن ينظر إلى هذا اليوم ليدرك أن هذا ليس هو الواقع، فبعد 49 يوما من القتال، أثبتت حماس أنها لا تزال قوية، وأنها لا تزال تسيطر على قطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية إلى أن حماس أكملت بنجاح عملية تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، بمن في ذلك محتجزون لدى فصيل فلسطيني آخر، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، على الرغم من مزاعم أنها فقدت السيطرة على مقاتليها وخلاياها. وأضافت القناة: "بعد كل هذا، فإن مشهد القضاء على حماس لا يزال بعيدًا".

وقال مراسل القناة الإسرائيلية للشئون العسكرية، نير دفوري، إن حركة حماس "لم تنهَر بعد"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "فشل في تصفية مسئولي الحركة" الذين أعلنهم أهدافا لعملياته.

انتقادات كبرى للجيش الإسرائيلى

وأوضحت القناة العبرية أنه بعد ساعات من دخول التهدئة المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة، الجمعة، حيز التنفيذ، بدأت الانتقادات تظهر لعدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على قطاع غزة.

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وتابعت أن هيئة الرقابة العسكرية الإسرائيلية ترفض السماح لوسائل الإعلام الإسرائيلية بعرض خريطة عمل لتقدمها في غزة، خشية أن تظهر مدى ضآلة ما حققه الجيش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أيضًا، أن اللواء الاحتياط، يسرائيل زيف، صرّح بأنه إذا نجحت حماس حاليًا في وقف استمرار القتال "فإنها قد تخرج منتصرة".

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن القدرات الاستخباراتية للمقاومة الفلسطينية أكثر تطورا بكثير مما كان معروفا من قبل.

وكشف محلل الشئون العسكرية بالصحيفة، يوسي يهوشوع، عن أن الجيش الإسرائيلي عثر على وثائق في قاعدة تابعة لحركة حماس في غزة تتضمن تفاصيل عن الهيكل والتركيبة الاجتماعية للواء المظليين الإسرائيلي، بالإضافة إلى صور لقائد اللواء السابق وضباط آخرين انتهت خدمتهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مدى تعقيد نظام أنفاق حماس فاجأ الجيش الإسرائيلي أيضًا، حيث اعترف أحد الضباط بأن أنفاق المقاومة في شمال قطاع غزة، الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل، كانت "عميقة وطويلة وعملية بطريقة تختلف جوهريًا عما قدرته المخابرات الإسرائيلية".

وقال الضابط الإسرائيلي: "لم يكن أحد يتخيل أن هذا ما سنجده هناك".

حماس الحرب غزة الاحتلال جيش الإسرائيلية

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