فى ثالث أيام الهدنة.. دخول مساعدات جديدة لغزة عبر معبر رفح

أفاد هشام عبدالتواب، موفد "إكسترا نيوز"، بدخول شاحنات عائدة من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح بعد أن فرغت حمولتها من الوقود في مستودعات تابعة لمنظمة "الأونروا"، التي تتولى عملية توزيع الوقود والمساعدات في مختلف مناطق القطاع.

وقال عبدالتواب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن هناك 6 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر من السولار، ونحو 80 ألف لتر من الغاز دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

دخول أكثر من 200 شاحنة

وأشار موفد "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك مطالبات بزيادة دخول هذه الكميات لقطاع غزة، كون سكان القطاع في أمسّ الحاجة لهذه الكميات، منوهًا بأن محطات تحلية المياه وشبكات الاتصالات والمستشفيات والمخابز تعمل بالوقود، حيث إن كل تفاصيل الحياة تحتاج إلى الوقود.

وأوضح أن أعدادا كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية دخلت لقطاع غزة منذ صباح اليوم، متوقعًا دخول أكثر من 200 شاحنة تحمل مختلف المساعدات الإنسانية كالمواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية والمياه إلى القطاع مع نهاية هذا اليوم.