الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لمنع التساقط والهيشان.. طرق استخدام قشر الموز للشعر

قشر الموز
قشر الموز

هناك فوائد غير متوقعة لـ قشر الموز، وذلك لمن يعاني من الهيشان وتساقط الشعر، ولكن هناك تجربه جيدة يمكن الاستفادة منها، وذلك من خلال قشر الموز الغني بالفوائد الكثير لتطويل الشعر وحمايته من التقصف.

استخدام قشر الموز للشعر 

ويمكنك استخدام قشر الموز بطرق مختلفة وبسيطة للحصول على شعر قوي خالي من المشاكل الصحية، ولأن محبين الموز يتخلصون من القشر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات تغنيكي عن شراء المنتجات غالية الثمن للحصول على شعر صحي وقوي وحمايته من التساقط، وذلك وفقًا لموقع "Very Well Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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لصحة البشرة والشعر.. طرق مختلفة للاستفادة من قشر الموز

لمنع التساقط والهيشان.. تعرفي على طرق استخدام قشر الموز للشعر 

هناك الكثير من الموصفات والخلطات المنزلية السهلة التي يمكنك إستخدمها مع قشر الموز والإستفادة من فوائدة الكثيرة، إليكي الطريقة في السطور التالية:

  • قشر الموز وزيت جوز الهند

يمكنك تحضير وعاء وتقومي بإضافة الكمية المناسبة من زيت جوز الهند وبعد ذلك تقومي بضرب قشر الموز ليكون مهروس، ثم تقومي بتقليب الخليط معًا، ويمكنك بعدها إستخدامه من خلال وضعة على الشعر لمدة تتراوح ساعة ثم تقومي بغسل الخليط وستحصلين على نتيجة مبهرة.

  • قشر الموز مع زيت الزيتون

بنفس الطريقة التي تم إستخدامها مع زيت جوز الهند، يمكنك تحضيرها مرة أخرى ولكن من خلال إستخدام  زيت الزيتون بالكمية المناسبة مع طول الشعر، وبعد غسيل الشعر وتنشيه ستحصلين على الفرق.

لمنع التساقط والهيشان.. تعرفي على طرق استخدام قشر الموز للشعر 

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فوائد قشر الموز للشعر

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن قشر الموز يقدم للشعر العديد من الفوائد الصحية من بينها:

يحتوي قشر الموز على فيتامينات B6 وC، وكذلك المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، البوتاسيوم على وجه الخصوص من المعادن المعروفة لمساعدة الشعر:

1 - تقوية بصيلات الشعر.

2 - زيادة نمو الشعر بسبب احتوائه على فيتامينات A وC وE.

3 - ترطيب الشعر لأنه يحتوي على نسبة جيدة من البكتين.

4 - منع تقصف الشعر لاحتوائه على مضادات أكسدة متعددة.

لمنع التساقط والهيشان.. تعرفي على طرق استخدام قشر الموز للشعر 
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لصحة البشرة والشعر.. طرق مختلفة للاستفادة من قشر الموز

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